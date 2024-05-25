Ракетний удар РФ по "Епіцентру" у Харкові: всередині приміщення було кілька сотень людей

Станом на зараз відомо, що приблизно 15 працівників будівельного гіпермаркету не виходять на зв'язок.

На момент ракетного удару РФ удару по гіпермаркету у Харкові, за інформацією керівництва, перебувало до 200 людей.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов на місці атаки.

За його словами, приблизно 15 працівників будівельного гіпермаркету не виходять на зв'язок.

"Ми поспілкувалися із керівником цього супермаркету. Приблизно 15 людей, які працювали, не виходять на зв'язок. Окрім цього, за його інформацією, 200 людей було у приміщенні. Це надзвичайна трагедія", - сказав він.

Голова ОВА Олег Синєгубов додав, що станом на 17:22 відомо:

2 людей загинули.

24 людини травмовані.

"У середині могли перебувати кілька сотень людей. Профільні служби на місці. Усім постраждалим надається допомога", - зазначив посадовець.

На сторінці "Епіцентру" у фейсбуці опублікували короткий допис: "25.05.2024...Харків".

нагадаємо, близько 16 у Харкові пролунали вибухи. Росія вдарила КАБами по будівельному гіпермаркету. Там спалахнула потужна пожежа.

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