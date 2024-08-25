Ракетний удар РФ по готелю у Краматорську, де ночували іноземці: який вигляд має будинок (фото відео)

Через атаку постраждали журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.
У ніч проти 25 серпня Росія цинічно завдала ракетного удару по готелю у Краматорську Донецької області, де перебували іноземні журналісти. Внаслідок атаки вони отримали поранення, а будинок зазнав серйозних пошкоджень.
За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на щастя, обійшлося без жертв. Станом на ранок відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.
Триває розбір завалів і рятувальна операція.
Як видно на фото, готель зазнав серйозних пошкоджень - вибиті вікна, пошкоджений фасад, потрощений дах.
Нагадаємо, Росія посеред ночі атакувала готель у Краматорську на Донеччині. Поранені іноземні журналісти.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти
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