Ракетний удар РФ по готелю у Краматорську, де ночували іноземці: який вигляд має будинок (фото відео)

Через атаку постраждали журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

У ніч проти 25 серпня Росія цинічно завдала ракетного удару по готелю у Краматорську Донецької області, де перебували іноземні журналісти. Внаслідок атаки вони отримали поранення, а будинок зазнав серйозних пошкоджень.

За даними голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, на щастя, обійшлося без жертв. Станом на ранок відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами. Усі троє постраждалих - це журналісти, громадяни України, США та Великої Британії.

Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Як видно на фото, готель зазнав серйозних пошкоджень - вибиті вікна, пошкоджений фасад, потрощений дах.

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Ракетний удар по Краматорську Донецької області. ФОТО: Вадим Філашкін/Телеграм

Нагадаємо, Росія посеред ночі атакувала готель у Краматорську на Донеччині. Поранені іноземні журналісти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Серед ночі РОСІЯНИ УДАРИЛИ по Краматорську! Зруйновано готель, де зупинялись журналісти

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