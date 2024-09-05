Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: зросла кількість загиблих, під завалами ще є люди

Пошуково-рятувальні роботи тривають, під завалами може перебувати ще до 5 осіб.

Станом на 5 вересня кількість загиблих внаслідок внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві становить 54 людини.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Також читайте У Херсоні російські дрони полюють на людей: журналістка розповіла про життя в місті

"Кількість загиблих внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 54 людей. Ще 297 людей постраждало. Пошуково-рятувальні роботи тривають з урахуванням безпекової складової. Ймовірно, під завалами може перебувати ще до 5 осіб", - сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що вже розібрано та вивезено 1760 тонн будівельного сміття.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 7:00 4 вересня. Атака на Львів: є загиблі, Іран дає Росії нові ракети

Нагадаємо, 3 вересня Росія завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги.