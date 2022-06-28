Ракетний удар РФ по Кременчуку: один із постраждалих розповів про роботу ТЦ перед обстрілом

Ракетний удар РФ по Кременчуку: один із постраждалих розповів про роботу ТЦ перед обстрілом

Після ракетного обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який атакували росіяни 27 червня, з'явилася інформація, що магазини у торгового центрі ігнорували сигнали повітряної тривоги.

Місцеві мешканці, які працювали в "Амсторі", підтверджують, що останніми днями магазини в ТЦ під час повітряної тривоги не зачинялися, попри небезпеку.

Про це повідомляє "Кременчуцька газета" з посиланням на повідомлення людей у Мережі.

Працівник одного із магазинів, де продавалася техніка, Олександр, який постраждав від ворожого ракетного удару і зараз із травмами перебуває в лікарні, підтвердив це особисто виданню.

За його словами, є лист від керівництва "Амстору", що під час тривоги останнім часом магазини могли працювати, хоча раніше їх обов’язково зачиняли і всі йшли до укриття до готелю, який розташований поруч.

"Є лист від їхнього керівництва, що під час тривоги магазин не зачиняється. От, 3-4 дні ніхто не зачиняв нічого, а раніше зачиняли і всі йшли до бомбосховища", - каже постраждалий.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).

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