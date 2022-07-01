Ракетний удар РФ по Одещині: з'явилися нові фото з місця трагедії

Ракетний удар РФ по Одещині: з'явилися нові фото з місця трагедії

Під завалами шукають трьох зниклих людей, із них двоє - діти.

Вночі 1 липня Росія вдарила по Одещині трьома ракетами. У результаті загинуло 18 мирних місцевих мешканців, 37 поранено.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця трагедії.

Він також повідомив, що під завалами багатоповерхівки рятувальникам вдалося врятувати вісім людей, серед них троє дітей та вагітна жінка. На зруйнованій базі відпочинку шукають ще трьох зниклих, двоє - діти.

"На місці продовжують працювати рятувальники та екстрені служби. Робимо все можливе для порятунку людей", - написав Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Нагадаємо, ракети "Х-22", які випустили окупанти по мирних жителях, важать щонайменше 960 кг кожна. Їх довжина сягає 12 метрів. Такою самою ракетою росіяни вбили українців у ТЦ "Амстор" в Кременчуці.

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