Ракетний удар РФ по Полтавщині: кількість жертв знову зросла

Всі постраждалі - працівники підприємства.
Внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині зросла кількість жертв. Рятувальники знайшли тіло четвертої людини.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Мережі.
"Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний", - написав він.
Нагадаємо, російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня.
Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, загарбники завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавщини.
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