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Ракетний удар РФ по Полтавщині: кількість жертв знову зросла

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Ракетний удар РФ по Полтавщині: кількість жертв знову зросла

Наслідки ракетної атаки по Полтавщині 28 серпня

Всі постраждалі - працівники підприємства.

Внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині зросла кількість жертв. Рятувальники знайшли тіло четвертої людини.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Мережі.

"Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня. 

Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, загарбники завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавщини.

Ракетний удар РФ по Полтавщині 28 серпня / © Ігор Клименко
Ракетний удар РФ по Полтавщині 28 серпня / Фото: Ігор Клименко

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Дата публікації
Перегляди
1453
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