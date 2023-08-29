Ракетний удар РФ по Полтавщині: кількість жертв знову зросла

Внаслідок ракетного удару РФ по Полтавщині зросла кількість жертв. Рятувальники знайшли тіло четвертої людини.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін у Мережі.

"Співчуваємо рідним та близьким невинних жертв терористичного акту росіян. Ворог обовʼязково буде покараний", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня.

Як уточнив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, загарбники завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району Полтавщини.

Ракетний удар РФ по Полтавщині 28 серпня / Фото: Ігор Клименко

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