Ракетний удар РФ по супермаркету в Костянтинівці: рятувальники завершили розбір завалів

У Костянтинівці Донецької області завершили розбір завалів торговельного центру, зруйнованого російським ударом у п'ятницю.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він повідомив, що унаслідок російського обстрілу, що відбувся учора, загинуло 14 осіб та поранено 44. Серед 8 невстановлених тіл криміналісти ідентифікували 5: троє жінок та двоє дівчаток 2012 і 2014 років народження. Ще 3 особи залишаються невідомими.

Рятувальники ДСНС розібрали 76 тонн будівельних конструкцій на місці. Для документування воєнного злочину Росії створено міжвідомчу слідчу групу з Національної поліції та Служби безпеки України.

У Костянтинівці завершили розбір завалів торговельного центру

Нагадаємо, 10 серпня у Костянтинівці Донецької області ідентифіковано тіла двох загиблих дітей - дівчаток 9 та 11 років, які стали жертвами удару по супермаркету.

9 серпня, армія РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Атака була цілеспрямована — по скупченню людей.

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