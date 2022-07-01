Ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці: на місці трагедії виявили 28 фрагментів тіл, роботи тривають

Ракетний удар РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуці: на місці трагедії виявили 28 фрагментів тіл, роботи тривають

На місці ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, куди російська ракета влучила 27 червня, досі тривають роботи.

Станом на 17:05 1 липня рятувальники обстежили та розібрали уламки будівельних конструкцій на 88 % загальної площі торговельного центру.

Про поточну ситуацію повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"Всього внаслідок ракетного удару загинуло 19 осіб, 64 особи постраждало, зокрема 3 співробітники ДСНС, з яких 26 осіб госпіталізовано, зокрема 2 співробітники ДСНС. Всього з початку робіт виявлено 28 фрагментів тіл. Роботи тривають. До робіт залучено 351 особа та 51 од. техніки, з них від ДСНС 151 особа та 32 од. техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних. Слідчі СБУ встановили, щорРакети "Х-22", які зруйнували ТЦ у Кременчуці, окупанти запустили із бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ.

Як повідомлялося, СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці.

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