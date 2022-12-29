Ракетний удар РФ по Україні 29 грудня: всі подробиці, фото і відео

Росія вранці 29 грудня завдала масованого удару крилатими ракетами по Україні. Повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Львові, у Полтавській та Одеській областях. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки і об'єкти критичної інфраструктури, постраждали мирні жителі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні близько 100 ракет з літаків стратегічної авіації та кораблів.

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни запустили по Україні понад 120 ракет напередодні Нового року.

Російське міноборони після масованої атаки цинічно пригрозило, що, мовляв, ракети "Калібри", якими вони атакують Україну, не закінчаться ніколи.

У деяких областях України запровадили екстрені відключення світла. Так, ДТЕК повідомив про відключення електропостачання у Дніпропетровській та Одеській областях. Також про відсутність світла інформували і у Житомирській області. Зазначається, що вони запроваджуються через загрозу ракетних обстрілів, щоб уникнути значних пошкоджень, якщо ворогу вдасться вразити енергетичні об'єкти.

Атака на Київ

Низка вибухів пролунала в Києві. Стало відомо, що уламки ракет впали у трьох районах столиці. Уламками було пошкоджено два приватних будинки в Дарницькому районі. Також пошкоджено промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик в Печерському районі.

З пошкодженого приватного будинку було врятовано двох людей, їх госпіталізували. Третя постраждала - 14-річна дівчина.

За попередньою інформацією сил ППО, над Києвом було знищено 16 ворожих ракет. У поліції показали проліт російської ракети над Київською областю.

Через ракетну атаку РФ 40% мешканців Києва залишилися без світла. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Міський голова Віталій Кличко попередив про перебої зі світлом, закликав киян зарядити телефони та інші пристрої і зробіти запас води.

Ситуація в регіонах

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетну атаку на місто та прильоти в одному з районів.

"У місті є серія вибухів. Попередньо - прильоти до Слобідського району. За якими об'єктами били та чи є постраждалі - інформація поки що уточнюється", - повідомив Терехов.

Також у Харкові зупинилось метро.

"Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!" - попередив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Під час ракетної атаки РФ в Одеській області було чутно низку вибухів.

"На Одещині, в селі Степове, уламки крилатої ракети потрапили у житловий будинок. Наслідки уточнюються", - повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Під час масштабної повітряної тривоги над Одеською областю ППО збила 21 ракету. Втім, є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. В області відбуваються екстрені відключення електроенергії.

Місцеві ЗМІ інформують про відсутність світла та води в Одесі.

У Львові мер Андрій Садовий повідомив про вибухи і закликав людей залишатися в укриттях. Голова ОВА Максим Козицький уточнив, що на Львівщині працюють сили ППО.

У Полтавській області вранці було чутно звуки вибухів, працювала ППО.

У Миколаївській області українські сили протиповітряної оборони збили п'ять російських ракет над Чорним морем, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Над Сумською областю підрозділи ППО знищили російську ракету. Було зафіксовано проліт ракет над Житомирською областю.

В Івано-Франківській області російська ракета прилетіла прицільно в приватний житловий будинок і дивом не вибухнула.

РФ витратила чверть усіх своїх ракет на одну атаку - Арестович

Росія використала чверть свого запасу крилатих ракет на атаку по Україні, повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович.

"При всій своїй уяві я й уявити не міг настільки неефективного витрачання Кремлем такого дорогоцінного засобу, як крилаті ракети вартістю мінімум 1200 000 доларів кожна. Є й по три. Що не спроба - 300-400 мільйонів доларів у нікуди, без можливості ефективного відновлення витрачається російською військовою промисловістю", - написав Арестович у своєму Telegram-каналі.

За словами радника ОПУ, за день Росією було витрачено "четверту частину всього запасу ракет, що залишився".

"І все для того, щоб ми кілька годин/днів посиділи без світла. Ми воюємо з долбобами", - додав він.

Арестович також повідомив, що ППО України із 69 російських ракет збила 54.

"А носіїв зранку підняли/вивели в море розрахункової ємності на 120. Почали суттєво економити, затискатися. Це добре.) І атаки меншою кількістю менш ефективні", - написав він.

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