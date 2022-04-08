Ракетний удар РФ у Краматорську: на вокзалі було близько 4 тис. цивільних, більшість – діти і жінки

Прокуратура розпочала кримінальне провадження.

На залізничному вокзалі у Краматорську перебувало майже чотири тисячі мирних мешканців, коли Росія завдала по ньому ракетних ударів.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що на момент російського удару тривала евакуація населення. Більшість цивільних - жінки та діти.

На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники. "За попередніми даними, десятки людей загинули та отримали поранення. Повна інформація щодо жертв ворожої атаки та пошкодженої інфраструктури встановлюється", - наголосили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура Донецької області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зазначається, що Російська Федерація порушила норми міжнародного гуманітарного права.

Як повідомлялося, 8 квітня 2022 року збройні сили Росії випустили дві крилаті ракети по вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 30 осіб загинуло, серед них - діти, понад 100 поранені.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію в Краматорську. За його словами, це “ зло, яке не має меж”.

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