Ракетний удар РФ, який забрав життя цілої сім'ї у Кривому Розі: зросла кількість жертв (фото)

Чоловік був доправлений в операційну, але, на жаль, він помер.

У лікарні помер один із постраждалих через російську ракетну атаку у Кривому Розі. Він став п'ятою жертвою вчорашнього теророру окупантів.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на медзаклад.

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За словами лікаря відділення політравми, чоловік був доправлений в операційну, але, на жаль, він помер. Ще один поранений — у відділенні політравми в стані середньої тяжкості. Двоє жінок — у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані. Одну з жінок готують транспортувати до лікарні Дніпра.

Таким чином кількість жертв через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до п'яти. 16 грудня повідомляли про загибель подружжя, їхньої півторарічної дитини та літньої жінки.

Ракетний удар РФ по Кривому Розі

Вранці 16 грудня Росія завдала удару по житловому будинку у Кривому Розі. Було зруйнувано під’їзд. Спочатку було відомо про двох загиблих та п’ятеро поранених.

Пізніше в ОВА поінформували, що загинули троє людей – молоде подружжя та літня жінка. У важкому стані після атаки перебуває 7-річна дівчинка.

Наступного дня з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку дістали тіло 1,5-річного хлопчика. Його батьків знайшли напередодні, які також, на жаль, загинули.

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