Ракетний удар РФ зруйнував ємності з агропродукцією в порту "Південний"

Зазначається, що це вже 39 атака Росії по об'єктах портової інфраструктури Одеської області.

Росія атакувала два термінали в порту "Південний" – один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар".

Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.

"Чергова спроба росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, що мала йти на експорт до країн Азії та Африки", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що атаковано два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.

"Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, яка працює в Україні від 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 мільйонів доларів інвестицій і майже 1000 робочих місць", – уточнили в повідомленні.

У Мінвідновлення зазначили, що це вже 39 атака Росіі по об‘єктахм портової інфраструктури Одеської області: пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортні засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

Нагадаємо, перед терміновим засіданням Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони український президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників, повідомивши про нагальні потреби протиповітряної оборони, щоб, за його словами, “спустити Путіна з неба на землю”.