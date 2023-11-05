Ракетний удар росіян по Полтавщині:в ОВА розповіли останні новини

У суботу, 4 листопада, російська терористична армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Внаслідок атаки загинула одна людина. Також постраждало п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Останні новини про наслідки ворожого удару розповів очільник Полтавської обласної військової Філіп Пронін.

За його словами, чоловіка з відкритим переломом гомілки прооперували. Він перебуває в лікарні в стані середньої важкості. Усім постраждалим надана медична допомога, їх забезпечили медикаментами.

Пронін повідомив, що потерпілі отримають матеріальну допомоги за рахунок коштів із обласного та місцевого бюджетів.

"Від 7:00 профільна комісія приймає заяви від людей, чиє майно постраждало. Вони отримають відповідні компенсації. На даний час обстежено сім будинків. Збитки завдані нашій державі також фіксують фахівці Державної екологічної інспекції",- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 4 листопада армія РФ атакувала крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. У Полтавській області пошкоджено будинки. Ворог здійснив атаку на території Миргородського району.

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