Ракетний удар Росії по Костянтинівці: кількість загиблих стрімко зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару Росії по Костянтинівці Донецької області 9 серпня зросла до 14 осіб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також відомо про 43 поранених людей. На місці продовжують працювати рятувальні служби.

Ракетний удар по Костянтинівці / Фото: ДСНС

"Це терор і варварство. Жодна ситуація на фронті не може бути виправданням для вбивств цивільних. Вже розпочато розслідування за фактом воєнного злочину. Країна-терорист має бути і буде покарана за все скоєне", — заявив Генпрокурор Андрій Костін.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 серпня, російська армія атакувала Костянтинівку на Донеччині. Ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет. Пошуково-рятувальна операція триває.

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