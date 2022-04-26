Ракетний удар Росії по Кременчуку: пожежу на ТЕЦ ліквідовано

Пожежу на Кременчуцькій ТЕЦ, яка спалахнула 24 квітня через ракетний удар Росії, ліквідували вранці 26 квітня.

Про це 26 квітня повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Пожежа на Кременчуцькій ТЕЦ ліквідована сьогодні, о 8:00", - написав він.

Варто зазначити, що на Великдень, 24 квітня, 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і по Кременчуцькому НПЗ. На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, є значні руйнування будівель. Майже в усіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води. За словами Луніна, це був найбільший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 62-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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