Ракетний удар Росії вщент знищив консульство Албанії в Харкові

На щастя, обійшлося без жертв.

У неділю ввечері, 6 березня , російські ракети знищили почесне консульство Албанії в Харкові.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Албанії в Twitter.

Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв. МЗС Албанії засудило напад.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO — Albanian MEFA (@AlbanianDiplo) March 7, 2022

27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів" разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.