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Ракетний удар Росії вщент знищив консульство Албанії в Харкові

Ракетний удар Росії вщент знищив консульство Албанії в Харкові

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Ракетний удар Росії вщент знищив консульство Албанії в Харкові

twitter.com/AlbanianDiplo

На щастя, обійшлося без жертв.

У неділю ввечері, 6 березня, російські ракети знищили почесне консульство Албанії в Харкові.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Албанії в Twitter.

Консульство оприлюднило повідомлення про напад, підтвердивши, що його персонал у безпеці та обійшлося без жертв. МЗС Албанії засудило напад.

27 лютого Албанія приєдналася до ЄС у введенні санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

Раніше Росія додала Албанію до свого "списку ворогів" разом із Чорногорією та Північною Македонією. Москва звинувачує три країни в діях проти Кремля.У список також входять ЄС, США, а також Велика Британія, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія та Нова Зеландія.

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