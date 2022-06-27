Ракетний удар у Кременчуці: куди звертатися родичам людей, які були у ТРЦ

Ракетний удар у Кременчуці: куди звертатися родичам людей, які були у ТРЦ

У мобільному пункті поліції працюють психологи і слідчо-оперативна група.

Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, куди звертатися людям, які розшукують своїх родичів серед загиблих та поранених відвідувачів ТЦ "Амстор".

Про це він напписав у Facebook.

"У готелі "Дніпровські зорі" працює мобільний пункт поліції. Якщо у вас є родичі чи знайомі, які перебували у ТЦ "Амстор" і з ними немає зв'язку, звертайтеся у готель "Дніпровські зорі", - написав міський голова.

Також ті, хто розшукують своїх близьких - працівників або відвідувачів ТЦ, можуть зателефонувати на лінію 102. Крім того, у мобільному пункті поліції працюють психологи і слідчо-оперативна група, яка триває зв'язок з місцевими.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін уточнив, що додаткової потреби в крові для потерпілих після удару в Кременчуці наразі немає.

"Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі. Лікарі працюють (з пораненими. - Ред.)", - зазначив він.

Нагадаємо, що окупанти вдарили ракетами по торгівельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних.

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