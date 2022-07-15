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Ракетний удар у Вінниці: більшість постраждалих проігнорували сигнал повітряної тривоги - МВС

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Ракетний удар у Вінниці: більшість постраждалих проігнорували сигнал повітряної тривоги - МВС

Фото: МВС

За словами міністра внутрішніх справ, більшість людей, які постраждали, в момент удару перебували на вулиці.

Більшість людей, які постраждали внаслідок російського ракетного удару по Вінниці, не відреагували на сигнал повітряної тривоги.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Більшість людей, які постраждали, в цей момент перебували на вулиці. На жаль, люди не відреагували на сигнал повітряної тривоги, яка почалась за 20 хвилин до трагедії. Тому дуже багато поранених було на вулиці", - розповів очільник МВС.

За його словами, рятувальники на 30% розібрали завали, внаслідок ракетного удару пошкоджені близько 40 будівель.

За інформацією ДСНС, станом на 22:00 відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей. Ще 117 постраждало внаслідок російської атаки. 39 людей вважаються зниклими безвісти, їх пошуки тривають.

Раніше Володимир Зеленський назвав тероризмом обстріли окупантами Вінниці.

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