Ракетний удар по Одесі: пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури – фото

В Одесі окупанти зруйнували не лише будинки людей, а й пам'ятки архітектури.

В Одесі після нічної ракетної атаки РФ пошкоджено понад два десятки пам'яток архітектури разом зі Спасо-Преображенським кафедральним собором.

Про це у Telegram повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що перебуває під захистом ЮНЕСКО! Все, що змореною працею створювалося великими архітекторами знищується зараз цинічними нелюдами", - зазначив він.

Серед пошкоджених пам'яток архітектури – будівлі XIX-XX сторіччя:

Будинок Чижевича;

Будинок Папудової;

Будинок Заблудовського;

Будинок Гагаріна;

Будинок Януша;

Будинок Жданової;

Будинок Рассель дель Турко;

Будинок Масса;

Особняк Манук-Бея;

Будинок Ковалевського;

Будинок Порро;

Будинок Машевського та інші.

На місцях ударів в Одесі працюють експерти та документують терористичні злочини Росії.

В Одесі пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури. Фото: Костянтин Ліберов.

В Одесі пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури. Фото: Костянтин Ліберов.

В Одесі пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури. Фото: Костянтин Ліберов.

В Одесі пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури. Фото: Костянтин Ліберов.

В Одесі пошкоджено щонайменше 25 пам’яток архітектури. Фото: Костянтин Ліберов.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські окупаційні війська випустили по Одесі та області 19 ракет різних типів.

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