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Ракетний удар: в Одесі рятувальники ліквідували наслідки атаки "русского мира"

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Ракетний удар: в Одесі рятувальники ліквідували наслідки атаки "русского мира"

facebook.com/DSNSODE

Внаслідок обстрілу загинув хлопчик. 

О 18:45 2 травня до служби порятунку надійшло повідомлення, що через влучення ракет в двоповерхову житлову будівлю сталось її руйнування та загоряння.

Про це інформує головне управління ДСНС України в Одеській області у повідомленні у Facebook. 

Пожежа була локалізована о 19:20 та о 21:55 ліквідована на площі 70 метрів квадратних. 

"Внаслідок обстрілу загинув хлопчик, 2008 р.н. та постраждала дівчина 2004 р.н., яку в тяжкому стані госпіталізовано до медзакладу. Всього в будівлі перебувало 5 осіб", - йдеться у повідомленні. 

Від ДСНС було залучено 12 одиниць техніки та 59 рятувальників

"Знову загибель, і знову дитина. Скільки ще українських дітей треба вбити тим подобам людей, щоб захлинутися власною кров’ю?  Пожежі та зруйновані будівлі - ось вони, наслідки "русского мира", - йдеться у відео ДСНС України. 

Нагадаємо, що в Одесі у понеділок, 2 травня, українські захисники збили російський безпілотник.

Він вів повітряну розвідку над містом. 

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