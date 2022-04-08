Ракетний удар в Одеській області та бої на Ізюмському напрямку: яка ситуація у регіонах 8 квітня

Ракетний удар в Одеській області та бої на Ізюмському напрямку: яка ситуація у регіонах 8 квітня

У Харківській та Луганській областях є загиблі від ворожих обстрілів мирні люди.

Ніч проти 8 квітня у більшості областей України минула відносно спокійно. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

На Волині, Закарпатті, Дніпропетровщині, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській областях, на Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Полтавщині - усе спокійно.

Харків

Вночі ворог знову обстріляв з артилерії житлові райони міста — Салтівка, ХТЗ, Олексіївка. 14 постраждалих, 1 жінка загинула. В області росіяни наносили удари по Дергачах та Балаклії. Крім того, окупанти пошкодили залізницю в Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина

Тривають постійні мінометні обстріли та позиційні бої у Кремінній, Попасній, Рубіжному. Ввечері ворог зосередився на Лисичанську, де запалали ще два будинки. На території області сталися 24 пожежі в житловому фонді внаслідок обстрілів. Одна людина загинула.

Донеччина

Російські окупанти загострюють ситуацію, підтискаючи в районах Вугледару, Мар'їнки, Авдіївки, Бахмута, Торецька та Очеретиного. Вчора — удари з гелікоптера по Вугледару, Слов'янську (ракета ХА55). Внаслідок чого було пошкоджено понад 10 будинків.

Крім того, були заблоковані три евакуаційні потяги. Розблоковано рух лише ближче до півночі. Наразі потяги рухаються за маршрутом до Львова і Хмельницького.

В результаті обстрілів — троє поранених цивільних.

Маріуполь — без змін. Блокада, гуманітарна катастрофа, зачистки, вуличні позиційні бої. Захисники міста борються, відтягуючи на себе значні сили противника.

Одеська область

Внаслідок ракетного удару з моря вражено об'єкти інфраструктури на Одещині близько о 22:50. Подробиці уточнюються.

Миколаївщина

На усій території ніч була відносно спокійною, окрім Баштанського району, там були обстріли. Деталі з'ясовуються.

Херсонщина

Вночі в області було чути вибухи. Інформація щодо наслідків наразі відсутня. Загалом ситуація на Херсонщині стає критичнішою: гуманітарна катастрофа в багатьох селах, відсутність води і світла, а головне — ліків. Окупанти продовжують мародерити.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 44-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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