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Ракетний удар з боку РФ по Полтавщині: зросла кількість жертв (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ракетний удар з боку РФ по Полтавщині: зросла кількість жертв (фото)

Окупанти завдали удару по Полтавщині / Фото: Ігор Клименко

Всі постраждалі - працівники підприємства.

Російські окупанти завдали ракетного удару по олійниці на Полтавщині. Внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр МВС Ігор Клименко.

“Внаслідок російського удару по олійниці на Полтавщині загинуло троє людей. Ще один вважається безвісти зниклим. Шукаємо. П’ятеро осіб отримали ушкодження різних ступенів тяжкості. Всі постраждалі - працівники підприємства. Пожежа ліквідована. Триває документування воєнного злочину росії”, - розповів Ігор Клименко.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували атаку по Полтавщині в ніч проти 28 серпня.

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Дата публікації
Перегляди
3008
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