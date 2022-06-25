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Ракетний удар зі сторони Білорусі та атаки окупантів на Херсонщині: головні новини ночі 25 червня

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Ракетний удар зі сторони Білорусі та атаки окупантів на Херсонщині: головні новини ночі 25 червня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 25 червня:

  • Російські ВПС з території Білорусі здійснили масований ракетний удар по Київській, Чернігівській та Житомирській областях. Читати далі –>
  • У районі села Потьомкіне Високопільського району (Херсонська область) російські окупанти намагалися відновити втрачені позиції. Читати далі –>
  • Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Десна Чернігівської області. Читати далі –>
  • Під час оголошеної повітряної тривоги у Київській області пролунали вибухи, більша частина з яких була наслідком роботи української ППО. Читати далі –>
  • У місті Миколаєві пролунали вибухи. Читати далі –>

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