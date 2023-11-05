Ракетний удар ЗСУ по судну "Аскольд" у Керчі – у Мережі показали фото наслідків

У тимчасово окупованому Криму ЗСУ ввечері 4 листопада завдали ракетного удару по суднобудівному заводу "Залив" у Керчі. Внаслідок атаки було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

Журналісти "Схем" показали супутникові фото заводу "Залив" після атаки військових ЗСУ.

Так, на знімках Planet Labs за 5 листопада помітно місце удару на заводі "Залив" та військове судно, яке має пошкодженння.

Місце удару по заводу "Залив" у Керчі та пошкоджене судно "Аскольд" / Фото: Схеми

Місце удару по заводу "Залив" у Керчі та пошкоджене судно "Аскольд" / Фото: Схеми

Місце удару по заводу "Залив" у Керчі та пошкоджене судно "Аскольд" / Фото: Схеми

"За моїми даними на 4 листопада у Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу "Калібр", а саме "Аскольд". Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена", - розповів у коментарі "Схемам" капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.

Андрій Риженко також додав, що "Аскольд" – це малий ракетний корабель 22800 типу "Каракурт​​, який може нести до 8 ракет "Калібр". Знешкодження такого судна, на думку капітана ВМС є дуже важливим для безпеки України.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про черговий удар по Чорноморському флоту Росії у Криму.

Читайте також: