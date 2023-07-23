Ракетний ударний Росії по Спасо-Преображенському собору в Одесі: фото до і після атаки

У ніч проти 23 липня Росія завдала ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Було пряме влучання у вівтар, внаслідок атаки релігійна будівля частково зруйнована. Також постраждав охоронець собору, його госпіталізували до лікарні.

ТСН.ua зібрав фото кафедрального собору до і після терористичної атаки Росії.

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Вранці 23 липня пресслужба Одеської єпархії опублікувала наслідки атаки по собору. Там повідомили, що ракета влучила прямо у центральний вівтар, внаслідок чого частково зруйновано будівлю собору, перекриття трьох нижніх поверхів, значно пошкоджено внутрішнє оздоблення та ікони, повністю знищені службові приміщення нижньої частини собору.

Відомо, що станом на 8 годину ранку тривають рятувальні роботи, що провадяться співробітниками ДСНС, працюють комунальні служби.

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Фото до і після ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі 23 липня. ФОТО: Одеська єпархія

Також публікуємо фото Спасо-Преображенському кафедральному собор до атаки Росії.

Який вигляд мав Спасо-Преображенський кафедральний собор до атаки РФ / Фото: Вікіпедія

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі: короткі відомості

Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі — найбільший православний храм Одеси. Він був закладений 1794 року, а освячений 1808 року. Був одним з найбільших соборів Російської імперії на початку ХХ століття, вміщаючи до 12 000 осіб.

1936 року собор був зруйнований радянською владою. Як пише Вікіпедія, спочатку храм був розграбований (собор був фанерований, а підлоги викладені плитами мармуру і граніту), а потім розібраний по камінчику. Після цього більшовицька влада міста вирішила влаштувати на місці собору розважальне місце, а на місці головного вівтаря планувалося розмістити туалет. І лише заступництво академіка Володимира Петровича Філатова врятувало святе місце від осквернення.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня російські війсткові випустили по Одесі щонайменше п'ять видів ракет. Є загиблі, постраждалі та серйозні руйнування. Всі подробиці нічної атаки опублікували на сайті ТСН.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Одеса!!! Ніч жахіття! Росіяни масовано гатили ракетами!

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