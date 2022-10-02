Ракетний удар по автоколоні в Запоріжжі: кількість жертв знову збільшилася

У лікарні померла жінка, яку шпиталізували до медзакладу у важкому стані. Станом на 2 жовтня російська ракета забрала життя 31 людини.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Серед загиблих 30 людей - це цивільні мешканці, а також один співробітник поліції, який працював та допомагав людям на місці трагедії.

За його словами, того ранку було 16 ракет. "Чотири збили ППО. Дев'ять ракет влучили у підприємство, де ніхто не постраждав. Останні три ракети влучили у гуманітарну колону. Це було чітко сплановане масове вбивство. Адже влучання вздовж всієї колони: на початок, середину і кінець", - наголосив Старух.

Старух розповів, що місцем прильоту була комендатура, де здійснювалися організаційні заходи.Наразі через небезпеку обстрілів неможливий виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів. До слова, це єдиний пункт пропуску для всіх тимчасово захоплених областей.

Як повідомлялося, 1 жовтня Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщині було виявлено обстріляну колону з автомобілями у "сірій зоні" між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Жертвами скоєного Росією 25 вересня теракту стали 24 людини.

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