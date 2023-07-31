Ракетний удару по Кривому Рогу та обстріл Херсона: Зеленський опублікував моторошне відео наслідків

На жаль, є загиблі й поранені,, під завалами можуть бути люди, повідомив Зеленський.

Український президент Володимир Зеленський прокоментував атаки росіян по Кривому Рогу та Херсону 31 липня.

Відео показав у себе на сторінці у телеграм-каналі.

"Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор", - йдетьс у його дописі.

Зеленський повідомив, що рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють. Він уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією.

"Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо й рятуємо наших людей", - наголосив він.