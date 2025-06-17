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- Війна
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Ракетно-дронова атака 17 червня: яку зброю застосувала РФ
Нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.
У ніч проти 17 червня 2025 року Росією було застосовано під час атаки по Києву та інших регіонах України ракети та безпілотники.
Про це інформують моніторингові канали.
Росіяни застосували:
крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами ту-95мс;
ймовірно крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;
аеробалістичну гіперзвукову ракету Х-47м2 комплексу "Кинджал";
балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;
БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.
Під ударом перебували Київ, Одеса, Павлоградський район, Чернігівський та Прилуцький райони.
Атака була складною, комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.
Відомо про влучання у житлові будинки, цивільні споруди, зафіксовано багато руйнувань.
Ракетна атака тривала 43 хвилини — з 03:09 по 03:52.
Атака БпЛА тривала 11 годин 6 хвилин — з 18:39 по 05:45.
Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.