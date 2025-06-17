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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2357
Час на прочитання
1 хв

Ракетно-дронова атака 17 червня: яку зброю застосувала РФ

Нинішньої ночі Росія завдала потужного, комплексного удару по Києву, Одесі та низці інших регіонів України, використавши крилаті ракети, гіперзвукові боєприпаси, системи “Іскандер” та дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У ніч проти 17 червня 2025 року Росією було застосовано під час атаки по Києву та інших регіонах України ракети та безпілотники.

Про це інформують моніторингові канали.

Росіяни застосували:

  • крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами ту-95мс;

  • ймовірно крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;

  • аеробалістичну гіперзвукову ракету Х-47м2 комплексу "Кинджал";

  • балістичні ракети 9м723 ОТРК "Іскандер-М" / КN-23;

  • БпЛА типів "Шахед-Герань", "Гербера" та імітаційного призначення.

Під ударом перебували Київ, Одеса, Павлоградський район, Чернігівський та Прилуцький райони.

Атака була складною, комбінованою, із розрахунком на одночасне наближення засобів повітряного нападу різних типів.

Відомо про влучання у житлові будинки, цивільні споруди, зафіксовано багато руйнувань.

  • Ракетна атака тривала 43 хвилини — з 03:09 по 03:52.

  • Атака БпЛА тривала 11 годин 6 хвилин — з 18:39 по 05:45.

Нагадаємо, що у Києві зафіксовано падіння російського дрона: працює ППО.

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