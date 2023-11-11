Ракетно-дронова атака по Києву та області – що відомо про збиті цілі та чому тривога не спрацювала одразу

У Києві вранці 11 листопада пролунали вибухи на лівому березі міста. Після цього у столиці оголосили сигнал повітряної тривоги. За попередньою інформацією, сили ППО працювали по балістиці. Повітряні сили одразу попередили про ракетну небезпеку у Києві.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про атаку окупантів.

Як розповів мер столиці Віталій Кличко, станом на зараз відомо, що поблизу Києва спрацювала протиповітряна оборона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ в КИЄВІ до початку повітряної тривоги! ВСЕ, що відомо про атаку столиці від ІГНАТА на 9 ранку

У столиці викликів рятувальників не було. Проте було кілька викликів медиків, але постраждалих не виявили.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак попередив людей про заборону публікувати фото і відео роботи ППО.

"За це є відповідальність. Нагадую про це тим, хто вирішив скидати їх у різні канали чи соцмережі для публікації", - наголосив він.

Вночі окупанти атакували Київ дронами

У ніч проти 11 листопада у Києві та області також лунав сигнал повітряної тривоги. Тривога у столиці була повʼязана з атакою ворожих безпілотників.

Як розповіли у КМВА, ворожі дрони противника (за попередніми даними – баражуючі боєприпаси типу «Shahed») були запущені з південного напрямку.

Силами та засобами ППО усі повітряні цілі були уражені на підступах до Києва.

Росія поновила удари по Києву після паузи в 52 дні

За даними Київської міської військової адміністрації, у бік Києва приблизно о 8:00 ранку була запущена балістична повітряна ціль, попередньо – типу "Іскандер".

Однак до Києва ракета не долетіла, сили та засоби Протиповітряної оборони знищили її на підльоті. За попередньою інформацією – руйнувань та постраждалих не має.

Скільки ППО збила ворожих цілей

Окупаційна армія Росії від вечора 10 листопада атакувала українські міста ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.

В результаті протиповітряного бою було знищено 19 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131.

Зокрема, під час удару застосовано:

31 ударний БпЛА "Shahed-136/131" із трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ- РФ та мис Чауда -ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 – з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 "Онікс" – з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 – з Бєлгородської області.

Чому тривога спрацювала після пуску ракет

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що за попередньою інформацією, окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Він також пояснив, чому сигнал повітряної тривоги у столиці пролунав вже після вибухів.

Так, Ігнат зазначив, що балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети.

"До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, "Іскандер-М", а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Балістика летить по балістичній траєкторії. Місце запуску – це можуть бути прикордонні області з Київською областю, Сумською, Чернігівською. Лічені хвилини від пуску до "прильоту", - розповів речник Повітряних сил.

Що відомо про наслідки атаки на Київщині

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначив, що цієї ночі ворог атакував Київську область БпЛА. А вранці продовжив атаку балістичними ракетами.

Внаслідок атаки влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Водночас, в одному з районів Київщині дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами.

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