Ракетно-дронова атака по Україні: як відпрацювала ППО та особливості нальоту

Гуменюк попередила, що перевіряючи готовність систем протиповітряної оборони України, російські загарбники готуються до потужніших атак.

Під час атаки по Україні в ніч проти 10 листопада російські окупанти запустили шість безпілотників Shahed-136/131 та дві керовані авіаційні ракети.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, а про особливості нічної атаки розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Скільки безпілотників і ракет знищила ППО

Російські війська запустили по Україні шість ударних дронів Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край), одну керовану авіаційну ракету Х-31 та одну керовану авіаракету Х-59 з повітряного простору окупованої частини Херсонщини.

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Сили та засоби Повітряних сил разом з ППО Сил оборони України знищили п’ять російських дронів-камікадзе та ракету Х-59 в межах Дніпропетровської, Харківської, Миколаївської, Полтавської та Київської областей.

Кількість знищених російських БПЛА та ракет 10 листопада / Фото: Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ

Особливості нічної атаки по Україні

Гуменюк у ефірі телемарафону розповіла про характерну особливість російської атаки.

"Ворог використовував нічний час для терору мирного населення, запускав безпілотні літальні апарати типу "Шахед". У нашій зоні відповідальності характерною особливістю цієї атаки було те, що намагалися максимально прямувати над тимчасово окупованою територією, щоб обійти всі системи протиповітряної оборони і з'явитися зненацька десь ближче до центру України", – розповіла речниця Сил оборони півдня.

Однак у Миколаївській області південні підрозділи ППО знищили один безпілотник.

"Атака була незначною за масою своєю. Цілком імовірно, що ворог намагається нагадувати про нічний терор і розвідувати способи протидії. Перевіряючи готовність систем протиповітряної оборони, готуються до більш потужних атак", – застерегла Гуменюк.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив уранці 10 листопада, що російські війська у декілька хвиль атакували Україну дронами-камікадзе.

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