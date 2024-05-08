Ракетно-дроновий удар по Україні: окупанти атакували вразливі зони – аналіз експерта

Окупаційні війська Росії у ніч проти середи, 8 травня, завдали масованого удару по містах України. Ворог запустив "Кинджали", "Калібри", балістику і дрони.

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, війська Росії завдали цілком передбачуваного удару.

"По-перше, було б дивним, якби росіяни в такій маніакальній формі не привітали Україну з "інавгурацією" Путіна. По-друге, терміни підготовки чергового удару з періодичністю півтора-два тижні саме підпадали на фетиш-дати росіян", - зазначив експерт.

Коваленко зауважив, що російські окупанти як і всі попередні рази, застосували тактику комбінованого удару по Україні, розосередивши по областях масований удар з 76 повітряних цілей, з яких 55 – це ракетна компонента, а 21 – дрон-камікадзе.

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Протиповітряна оборона знищила 59 із 76 ворожих цілей – 39 ракет і 20 БпЛА.

Олександр Коваленко підкреслив, що основною метою ракетних ударів та нальотів Shahed-131/136 стали об'єкти критичної інфраструктури, об'єкти генерації та передачі електроенергії у Вінницькій, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Яку тактику застосували росіяни

Російські окупаційні війська продовжують тактику комбінованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі хвилеподібно, але системно, а також синхронно застосовуючи весь спектр повітряних засобів ураження.

Так, у ніч проти 8 травня традиційно першою хвилею йшли групи дронів-камікадзе Shahed-131/136 (попередньо до п'яти груп), рух яких у повітряному просторі Запорізької області було зафіксовано близько 23:30 у вівторок, 7 травня.

У той же час, близько 23:20 стали фіксуватися зльоти Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Пуски ракет Х-101/555 було здійснено після 2:00 ночі 8 травня, а перші входження до повітряного простору України фіксувалися близько 4:00 ранку.

Перебування крилатих ракет у повітряному просторі України збіглося з нальотом Shahed-131/136, що продовжувався, і тривало приблизно до 5:30 ранку. О 6:30 російський МіГ-31К здійснив пуск Х-47М2 "Кинжал" у напрямку Стрия Львівської області.

"Таким чином, російські окупанти продовжують поєднувати застосування абсолютно різних за своїм функціоналом та тактико-технічними характеристиками засобів ураження для перевантаження української системи ППО, розосередження уваги та розрядки боєкомплекту. Ця тактика реалізується з певною часткою ефективності лише за рахунок нестачі у ЗС ЗСУ засобів протиповітряної оборони малого, середнього та великого радіусу дії", - пояснив експерт.

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Коваленко зазначив, що окупанти мають можливість входження до повітряного простору України засобами ураження, знаючи які локації не мають прикриття, а також які маневрені маршрути необхідно прокладати, щоб не опинитися в зоні дії наявних засобів ППО.

Проте цілі, які намагаються вразити росіяни, перебувають у місцях, де є відносне зосередження засобів ППО, і так чи інакше, але до зони ураження вони входять.

Проблема лише в технологічності даних систем та можливості відбиття як масованого удару/нальоту, так і складних для перехоплення ракет.

"На жаль, таких можливостей у більшості зон прикриття немає. Російські окупаційні війська вийшли на системні ракетні удари близько півтора тижнів. Цього періоду їм достатньо, щоб підготувати комбінований удар, зробити енну кількість ракет і поповнити боєкомплект, провести обслуговування авіаційної компоненти, а також з недавніх пір і корабельної, яка повернулася до засобів ураження. Терор російських окупантів продовжує концентруватися на критичній інфраструктурі і очевидно, що плани системних ударів у командування окупантів мають середньострокову перспективу", - додав Олександр Коваленко.

За його словами, від короткострокового плану руйнування української енергетики росіян відокремлює лише факт відсутності достатньої кількості необхідних засобів ураження.

Обмеження в даному ресурсі дають можливість Україні отримати необхідні засоби ППО від партнерів для прикриття найуразливіших зон – до того, як буде запізно.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 8 травня здійснили масований удар по Україні – все, що відомо про наслідки нічної атаки.

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