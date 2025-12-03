- Дата публікації
- Війна
- 118
- 2 хв
Ударний арсенал РФ: скільки ракет виробляє ворог та чи зможе бити двічі на тиждень
Росія виробляє на 120-150% більше ракет, ніж витрачає, формуючи стратегічний запас для масованих ударів.
Росія перейшла в режим, коли виробляє більше ракет, ніж витрачає, формуючи небезпечний стратегічний запас. За його оцінками, зараз Кремль має достатній арсенал, щоб підтримувати масовані удари один-два рази на тиждень, не виснажуючи резервів.
Про це повідомив авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський в інтервʼю “NV”.
За словами Храпчинського, російський ракетний арсенал є "сумішшю кількох основних типів озброєння", загальний запас якого дозволяє агресору формувати сильні ударні пакети.
Російський арсенал: цифри та види озброєння
Експерт навів такі приблизні оцінки наявних у резерві одиниць:
До 300-350 одиниць Х-101/Х-555, близько 150-200 одиниць "Калібрів", сотні тактичних Х-59/Х-69, кілька десятків важких Х-22/Х-32.
Приблизно 450-500 одиниць "Іскандер-М" і 250–300 одиниць (крилатих) "Іскандер-К", орієнтовно 40-60 одиниць "Кинджалів".
Тисячі ракет С-300/400, які РФ використовує в режимі "поверхня-поверхня".
Ключовим фактором, наголошує Храпчинський, є відновлення російського арсеналу:
"Росія зараз відновлює ракетний арсенал у середньому на 120-150% від темпів використання," — пояснив експерт. Тобто за місяць запускається 100 ракет, а виробляється та імпортується 120-150.
За "Іскандерами" показник може сягати 160% від витрати, Х-101 — близько 120%, а Х-59/69 — понад 200%.
Північнокорейський "паралельний" запас
Окремою, "дуже небезпечною історією" експерт назвав використання північнокорейських ракет KN-23/KN-24:
“Тут Росія отримує не просто боєприпаси, а паралельну лінію постачання, яка не залежить від її власного ВПК," — зауважив він.
Цей імпорт створює додатковий "паралельний" приріст, що не прив’язаний до російського виробництва, а також суттєво нарощуються обсяги виробництва ударних БпЛА, якими агресор робить основні навантаження при обстрілах.
Раніше повідомлялось, що російські війська оснащують дрони-камікадзе радіомодемами різних частот, створюючи мережу зв’язку над Україною для передаванння розвідданих та управління дронами.