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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ракетний удар по Кривому Рогу і області: з'явилися перші фото після атаки

Без потерпілих не минулося й на інших територіях області, куди росіяни спрямували БпЛА, важку артилерію та КАБи.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ракетний удар по Кривому Рогу і області: з'явилися перші фото після атаки

Атака 2 квітня / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Через атаку БпЛА, важкої артилерії та КАБів Дніпропетровської області 2 квітня постраждали люди та їхні оселі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

На Нікопольщині через обстріли противника поранень дістали чоловік і жінка 51 та 77 років. На Синельниківщині — 56-річна місцева жителька.

Ворог атакував Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Ворог атакував Дніпропетровську область / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

«В останньому районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад», — додав Лисак.

Наслідки атаки в Дніпропетровській області / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Наслідки атаки в Дніпропетровській області / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

У Нікопольському атакували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені два підприємства, три приватні будинки, дві господарські споруди, автівки.

/ © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

© Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, Росія атакувала Кривий Ріг 2 квітня. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед постраждалих — 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 років. Вони в лікарні.

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