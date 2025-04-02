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- Війна
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Ракетний удар по Кривому Рогу і області: з'явилися перші фото після атаки
Без потерпілих не минулося й на інших територіях області, куди росіяни спрямували БпЛА, важку артилерію та КАБи.
Через атаку БпЛА, важкої артилерії та КАБів Дніпропетровської області 2 квітня постраждали люди та їхні оселі.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
На Нікопольщині через обстріли противника поранень дістали чоловік і жінка 51 та 77 років. На Синельниківщині — 56-річна місцева жителька.
«В останньому районі побиті 6 приватних осель Новопавлівської та Великомихайлівської громад», — додав Лисак.
У Нікопольському атакували райцентр, Марганецьку та Покровську громади. Там понівечені два підприємства, три приватні будинки, дві господарські споруди, автівки.
Нагадаємо, Росія атакувала Кривий Ріг 2 квітня. Кількість загиблих зросла до чотирьох. Серед постраждалих — 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 років. Вони в лікарні.
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