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- Війна
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Ракетний удар по Кривому Рогу: з’явилася нова інформація щодо постраждалих
Більшість постраждалих досі потребує медичної допомоги.
Внаслідок ракетного обстрілу по Кривому Рогу, 4 квітня, багато людей отримали поранення, а троє з них знаходяться в надтяжкому стані, серед яких діти.
Про це повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко в етері телеканалу Ми Україна.
«В лікарні ще знаходиться 37 людей, із них 19 в тяжкому стані і троє людей в надтяжкому стані. Двоє дітей ще лікуються в Дніпрі, їхній стан надтяжкий, лікарі роблять все можливе задля їхнього швидкого одужання. В лікарні ще лікуються люди, але ще кожного дня підходять і також звертаються за медичною допомогою», - розповів він.
За його словами, «інші люди після перенесеного стресу, головні болі, тиск, так просто все не проходить. Люди потихеньку і щодня звертаються до лікарень з наслідками цього удару».
Нагадаємо, Росія вдарила по житловому кварталу Кривого Рогу балістичною ракетою та дронами-камікадзе. Внаслідок атаки загинули 19 людей, з них 9 дітей. Ще 74 особи отримали поранення.