Ракетний удар по стрільбищу на Сумщині: Нацгвардія розпочала службове розслідування

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко / © із соцмереж

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Після ракетного удару росіян по стрільбищу у Сумській області, який стався під час тренувань військових, командування Національної гвардії України розпочало внутрішнє розслідування. Якщо за його результатами будуть виявлені порушники заходів безпеки, їм доведеться відповісти за свої дії перед законом.

Про це повідомив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в коментарі для УНН.

«Ми проводимо службове розслідування й потім матеріали направляємо до правоохоронних органів за результатами, щоб вони дали правову оцінку. Якщо дійсно люди порушили заходи безпеки, які визначені мною або моїми заступниками, ми будемо відповідно до закону притягувати їх до відповідальності», — заявив Півненко.

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Нагадаємо, 20 травня війська РФ завдали ракетного удару по стрільбищу у Сумській області. Внаслідок атаки шість військовослужбовців загинули, а понад 10 дістали поранення.