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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ракетний удар по Сумах: авіаексперт відповів, чи захистив би місто Patriot

Костянтин Криволап пояснив, чи міг перехопити Patriot російські «Іскандери», що летіли на Суми, якби він там був.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Абрамова Юлія Абрамова
Ракетний удар по Сумах: авіаексперт відповів, чи захистив би місто Patriot

Patriot — чи можна було захистити Суми

Зенітний ракетний комплекс Patriot, ймовірно, змг зреагувати на «Іскандери», що завдали удару по Сумах 13 квітня. Проте ракети трималися низької траєкторії.

Про це сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

Виявити та перехопити «Іскандери» складно, а у випадку з ударом по Сумах — ракети йшли по низькій траєкторії.

«Щодо оперативного виявлення пускових майданчиків, коли там знаходиться ракета „Іскандер“, тут є ціла низка проблем… Якщо дальність „Іскандера“ буде рахуватися — 500 км, то на такій відстані засобами радіолокаційного виявлення — це вже за межами…» — сказав він.

Найімовірніше, у такому випадку потрібна досить оперативна і потужна космічна розвідка, адже час розгортання ОТРК "Іскандер" становить 20 хвилин, зауважив експерт.

«Я навіть не впевнений, що якби там стояли Patriot… скоріш за все вони б змогли зреагувати, але ми не можемо поставити кожні 25-50 км», — зазначив експерт.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки РФ 13 квітня по Сумах там загинуло 35 людей. Війська РФ ударили по центру міста ракетами з касетним спорядженням. У ГУР повідомили, що удари були ракетами «Іскандер-М”/KN-23».

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