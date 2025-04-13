ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1490
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих знову зросла

У Сумах тривають рятувальні роботи, кількість загиблих постійно зростає.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Суми

Наслідки ракетного удару по Сумах / © ДСНС

Через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих.

Про це повідомили у ДСНС України.

Наразі у місті триває рятувальна операція. Кількість загиблих постійно зростає.

«Суми: станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак Росія повідомив, що Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie