Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих знову зросла

Наслідки ракетного удару по Сумах / © ДСНС

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Через російський ракетний удар у Сумах станом на 13 квітня 14:10 відомо про 32 загиблих.

Про це повідомили у ДСНС України.

Наразі у місті триває рятувальна операція. Кількість загиблих постійно зростає.

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«Суми: станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 13 квітня Росія завдала ракетного удару по центру Сум. У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак Росія повідомив, що Росія атакувала Суми на Вербну неділю ракетами із касетними боєприпасами. Таким чином окупанти хотіли вбити якомога більше людей.