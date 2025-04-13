Ракетний удар по Сумах: міністр оборони Умєров зробив заяву

Рустем Умєров / © Associated Press

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Міністр оборони України Рустем Умєров засудив російський ракетний удар по Сумах. Він закликав світ відреагувати на російський терор.

Про це очільник Міноборони написав на своєму телеграм-каналі.

Міністр зауважив, що росіяни навмисно завдали терористичного ракетного удару по центру Сум на Вербну неділю, коли там було багато людей.

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«Світ має реагувати. Життя українців залежать від рішучості союзників. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона — негайно. Паралельно має тривати робота над реальними, дієвими гарантіями безпеки для України та наших громадян. Сильні, консолідовані дії здатні зупинити російського агресора», — написав Рустем Умєров.

Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.

Наразі відомо про 21 загиблого.