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- Війна
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Ракетний удар по Сумах: міністр оборони Умєров зробив заяву
Міністр оборони відреагував на ракетний удар по Сумах. Він засудив теракт російських окупантів.
Міністр оборони України Рустем Умєров засудив російський ракетний удар по Сумах. Він закликав світ відреагувати на російський терор.
Про це очільник Міноборони написав на своєму телеграм-каналі.
Міністр зауважив, що росіяни навмисно завдали терористичного ракетного удару по центру Сум на Вербну неділю, коли там було багато людей.
«Світ має реагувати. Життя українців залежать від рішучості союзників. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона — негайно. Паралельно має тривати робота над реальними, дієвими гарантіями безпеки для України та наших громадян. Сильні, консолідовані дії здатні зупинити російського агресора», — написав Рустем Умєров.
Нагадаємо, у Сумській ОВА показали моторошне відео після атаки по Сумах. Росіяни запустили по центру міста дві балістичні ракети.
Наразі відомо про 21 загиблого.