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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ракетний удар по Сумах на Вербну неділю: кількість загиблих зросла, серед них є дитина

У ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 24 людей.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Суми

Росіяни у Сумах вбили 24 людей / © ДСНС

У Сумах 13 квітня через російський ракетний удар по місту загинуло 24 людини, серед яких є 1 дитина. Також відомо про 84 потерпілих.

Про це повідомили в ДСНС України.

“Суми: станом на 13:00, внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей. Щиро співчуваємо родинам загиблих”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, орієнтовно о 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Стало відомо про два «прильоти». У Сумській міській раді спочатку повідомили про 20 загиблих через російський ракетний удар.

У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.

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