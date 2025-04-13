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- Війна
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Ракетний удар по Сумах на Вербну неділю: кількість загиблих зросла, серед них є дитина
У ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла до 24 людей.
У Сумах 13 квітня через російський ракетний удар по місту загинуло 24 людини, серед яких є 1 дитина. Також відомо про 84 потерпілих.
Про це повідомили в ДСНС України.
“Суми: станом на 13:00, внаслідок двох ракетних ударів по місту загинуло 24 особи, з них 1 дитина. Постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей. Щиро співчуваємо родинам загиблих”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, орієнтовно о 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Стало відомо про два «прильоти». У Сумській міській раді спочатку повідомили про 20 загиблих через російський ракетний удар.
У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.