Ракетний удар по Сумах підриває дипломатичні зусилля Трампа щодо миру з Росією — Bloomberg

Ракетний удар по Сумах підриває дипломатичні зусилля Трампа щодо миру з Росією. / © ТСН.ua

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Смертоносна атака на Суми, здійснена Росією напередодні, стала черговим нагадуванням про криваву ціну вторгнення, розпочатого Володимиром Путіним. Водночас вона підкреслила, наскільки обмеженим залишається вплив президента США Дональда Трампа на припинення бойових дій, попри його гучні обіцянки швидко завершити війну.

Про це пише видання Bloomberg.

Удар було завдано лише через два дні після зустрічі Путіна зі спецпредставником Трампа Стівом Уіткоффом — це вже їхня третя зустріч із лютого. Деталі перемовин не розголошуються.

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Попри міжнародне обурення, зокрема засудження з боку європейських лідерів, Трамп обмежився словами: “Жахливо. Мені сказали, що вони припустилися помилки”.

Зусилля з дипломатичного врегулювання стають дедалі менш результативними. Попередня мета — встановлення перемир’я до Великодня — наразі виглядає малоймовірною. Так само зникли з публічного простору розмови про ймовірну зустріч між Трампом і Путіним.

Тим часом тимчасове припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, узгоджене раніше, завершується вже у п’ятницю, а домовленості про припинення вогню в Чорному морі так і залишилися невиконаними — Росія наполягає на знятті санкцій як попередній умові.

Невдача дипломатії підвищує ризики ескалації на полі бою — особливо з наближенням четвертого літа війни. Трамп у п’ятницю заявив, що “Росія має зрушити з місця” у питаннях домовленостей, але жодного прямого тиску на Кремль не виявив.

Навпаки, його риторика все більше схиляється до прийняття ключових вимог Москви — включно з погодженням на захоплені території та переглядом курсу України на вступ до НАТО.

Проблема, як зазначає Bloomberg, полягає в тому, що Трамп фактично вже виклав свої карти на стіл: його мета — просто зупинити війну будь-якою ціною. У той час як Путін демонструє, що готовий продовжувати атаки доти, доки не отримає бажане.

Нагадаємо, 13 квітня РФ вдарила балістикою по Сумах. Окупанти запустили по центру міста дві ракети. Станом на 14 квітня загинуло 35 людей, серед яких 11-річний хлопчик і 17-річний юнак. Постраждало 117 осіб, з них 15 дітей.