Ракетний удар по Сумах: стало відомо, що було в епіцентрі російського обстрілу

Наслідки обстрілу Сум / © Дмитро Лубінець facebook

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Епіцентром російського ракетного удару по Сумах 13 квітня стало приміщення регіонального Центру захисту прав людини.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Омбудсман зауважив, що Росія цинічно завдала ракетного удару по центру міста саме у той час, коли на вулиці було багато людей.

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«Суми. Вихідний. Велике релігійне свято для українців — Вербна неділя. День, коли українські родини йдуть до церков, гуляють по місту з дітьми. І саме в цей день Росія завдала чергового ракетного удару по мирному місту — у його центральну частину. В епіцентр удару потрапило і приміщення регіонального Центру захисту прав людини — наше Представництво, яке вщент зруйноване», — написав він.

Лубінець зазначив, що росіяни навмисно атакували Суми у вихідний день.

«Нещодавно Кривий Ріг. Тепер — Суми. Це вже не випадковість. Це тактика терору Росії. Світ не має права мовчати. Найкраща реакція — це термінові дії», — написав він.

Нагадаємо, орієнтовно о 10:15 у Сумах пролунали вибухи. Стало відомо про два «прильоти». У Сумській міській раді станом на зараз повідомили про 20 загиблих через російський ракетний удар.

У Сумській ОВА показали наслідки моторошного обстрілу.