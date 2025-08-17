ТСН у соціальних мережах

Війна
375
1 хв

Ракетний удар по Сумській громаді: що відомо про наслідки атаки

Ворог завдав балістичного удару по Сумській громаді. Попередньо жертв немає, проте є пошкодження.

Кирило Шостак
Вибух

Вибух / © Суспільне

У Сумській громаді зафіксовано ракетний удар по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, атака була здійснена балістичною ракетою.

Про це повідомляє начальника Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, однак є пошкодження. Наслідки атаки уточнюються”, — повідомляє начальник військової адміністрації.

Місцева влада нагадує, що загроза зберігається, і закликає мешканців Сумщини залишатися у безпечних місцях.

Наразі територія України перебуває під ворожим обстрілом. Сталов відомо, що російські війська вдарили по житловій забудові Харкова. Є потерпілі.

