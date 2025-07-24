ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зростає

Серед постраждалих — 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зростає

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов / © Харківська обласна державна адміністрація

До 22 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова 24 липня.

Про це стало відомо з повідомлення мера Ігоря Терехова.

«Попередньо — 22 постраждалих», — повідомив міський голова.

Згідно із повідомленням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.

«Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває», — повідомив Синєгубов.

Наразі інформація постійно оновлюється. Окрім медиків на місці обстрілу працюють ДСНС-ники, правоохоронці.

Нагадаємо, 24 липня РФ атакувала Харків. Завдано удару по Шевченківському району міста. Попередньо відомо, що було застосовано дві авіабомби КАБ, які влучили в житлову забудову.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie