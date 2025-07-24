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- Війна
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Ракетний удар по центру Харкова: кількість поранених зростає
Серед постраждалих — 10-річна дівчинка, яка отримала гостру реакцію на стрес.
До 22 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова 24 липня.
Про це стало відомо з повідомлення мера Ігоря Терехова.
«Попередньо — 22 постраждалих», — повідомив міський голова.
Згідно із повідомленням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, серед постраждалих — 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
«Медики надають усю необхідну допомогу. Рятувальна операція триває», — повідомив Синєгубов.
Наразі інформація постійно оновлюється. Окрім медиків на місці обстрілу працюють ДСНС-ники, правоохоронці.
Нагадаємо, 24 липня РФ атакувала Харків. Завдано удару по Шевченківському району міста. Попередньо відомо, що було застосовано дві авіабомби КАБ, які влучили в житлову забудову.