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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2950
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2 хв

Двоє школярок та їхня мати загинули в Києві від ракетного удару РФ

Ракетний удар по житлових кварталах Києва, що стався вночі 31 липня, забрав життя двох школярок, їхньої матері та випускника однієї зі столичних шкіл.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
ДСНС України

ДСНС України / © ДСНС

Унаслідок ракетного удару, що стався в ніч на 31 липня і накрив житлові райони Києва, загинули дві школярки ліцею №13 у Києві — Аліна Гуменюк та Анастасія Гуменюк, а також їхня мати. Родина, яка була вимушеними переселенцями з Донбасу. Також загинув і випускник цього ліцею — Владислав Гайовий.

Про це повідомили у Ліцеї 13 Святошинського району міста Києва.

«Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут. У їхній квартирі — вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси — порожнеча. Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками», — повідомили у навчальному закладі.

Окрім того, під час удару загинув і випускник школи — Владислав Гайовий. У школі повідомили, що «він був світлим, добрим та вихованим юнаком».

«Це біль, що не має меж. Це трагедія, яка залишиться з нами назавжди… Ми організовуємо підтримку для родини та будемо вдячні за кожен вияв співчуття й допомоги. Інформацію про збір опублікуємо окремо», — повідомили у школі.

У Києві під час ракетної атаки загинули Аліна Гуменюк, Анастасія Гуменюк та Владислав Гайовий. Колаж ТСН. / © Facebook

У Києві під час ракетної атаки загинули Аліна Гуменюк, Анастасія Гуменюк та Владислав Гайовий. Колаж ТСН. / © Facebook

Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ у ніч проти 31 липня. Відомо, кількість загиблих зросла до 31. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що під час атаки РФ на Київ 31 липня жителька міста Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху будинку. Вона дивом залишилася живою. Зараз дівчина перебуває у лікарні з переломом ноги та вибитим зубом.

Пізніше стало відомо, що через цей ворожий удар загинули її батьки.

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