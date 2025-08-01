Двоє школярок та їхня мати загинули в Києві від ракетного удару РФ

ДСНС України / © ДСНС

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Унаслідок ракетного удару, що стався в ніч на 31 липня і накрив житлові райони Києва, загинули дві школярки ліцею №13 у Києві — Аліна Гуменюк та Анастасія Гуменюк, а також їхня мати. Родина, яка була вимушеними переселенцями з Донбасу. Також загинув і випускник цього ліцею — Владислав Гайовий.

Про це повідомили у Ліцеї 13 Святошинського району міста Києва.

«Вони тікали від війни, сподіваючись знайти безпеку, нове життя, мир… Але війна наздогнала їх тут. У їхній квартирі — вже тиша. Там, де недавно звучав сміх і дитячі голоси — порожнеча. Аліна й Настя були щирими, добрими, світлими дівчатками», — повідомили у навчальному закладі.

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Окрім того, під час удару загинув і випускник школи — Владислав Гайовий. У школі повідомили, що «він був світлим, добрим та вихованим юнаком».

«Це біль, що не має меж. Це трагедія, яка залишиться з нами назавжди… Ми організовуємо підтримку для родини та будемо вдячні за кожен вияв співчуття й допомоги. Інформацію про збір опублікуємо окремо», — повідомили у школі.

У Києві під час ракетної атаки загинули Аліна Гуменюк, Анастасія Гуменюк та Владислав Гайовий. Колаж ТСН. / © Facebook

Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ у ніч проти 31 липня. Відомо, кількість загиблих зросла до 31. Рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. 1 серпня у Києві оголошено Днем жалоби.

Раніше повідомлялося, що під час атаки РФ на Київ 31 липня жителька міста Вероніка вилетіла з дев’ятого поверху будинку. Вона дивом залишилася живою. Зараз дівчина перебуває у лікарні з переломом ноги та вибитим зубом.

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Пізніше стало відомо, що через цей ворожий удар загинули її батьки.