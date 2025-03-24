Ракетою "Довгий Нептун" Україна вдарила не вперше: Сметанін розповів про сюрпризи для РФ

Україна взяла на озброєння нову крилату ракету власного виробництва "Довгий Нептун", яка має радіус дії 1000 км і використовувалася проти російського нафтопереробного заводу в Туапсе (Росія). Також стало відомо, що це був другий, а не перший випадок застосування цієї ракети.

Про це стало відомо з інтерв'ю Nettavisen міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна та радника президента України Олександра Камишіна.

На росіян чекають нові сюрпризи від українського ВПК, заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості.

Вперше, за його словами, "Довгий Нептун" атакував військовий об'єкт окупантів у Криму. Який саме це був об’єкт, міністр не уточнив.

Україна виробляє близько 30–40% зброї, якої потребують ЗСУ. Виробництво БпЛА в Україні величезне, але традиційна артилерія, як і раніше, відіграє вирішальну роль.

"Перший раз ми його застосували – атакували військовий об’єкт на окупованому Кримському півострові. Ми також випробували сьогодні абсолютно нову систему, про яку я поки нічого не можу сказати", – додав Камишін.

Нагадаємо, нові далекобійні ракети України "Довгий Нептун" уже пройшли випробування та успішне бойове застосування. У росіян уже підгоряє, бо "бавовни" стане ще більше.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ДОВГІ НЕПТУНИ" ШОКУВАЛИ РОСІЯН! УКРАЇНСЬКІ РАКЕТИ ПОБАЧИВ ВЕСЬ СВІТ!"

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