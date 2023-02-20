Ракету "Кинджал" можна "збити" тільки в соцмережах: у Повітряних силах пояснили деталі

Юрій Ігнат зазначив, що Україна дуже чекає посилення від іноземних партнерів, а саме комплекси Patriot PAC-3 та SAMP/T.

У Повітряних силах нагадали, що українська ППО не може збивати балістичні ракети Росії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат на онлайнбрифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Ремарку ведучої, що Україна "почала збивати балістичні цілі" Ігнат спростував, зауваживши, що нинішнє озброєння ППО не дозволяє жодним чином цього робити.

Речник Повітряних сил зазначив, що Україна дуже чекає посилення від іноземних партнерів, а саме комплекси Patriot PAC-3 та SAMP/T.

"Кинджал" можна "збити" тільки у фейсбуці. Чи на телеграм-каналі. Ми не можемо збивати цю ціль. Закликаю довіряти офіційним джерелам", - зазначив Ігнат.

Про призначення, особливості, основні характеристики, вартість ракетного комплексу "Кинджал", читайте в матеріалі ТСН.ua: "Кинджал" — гіперзвуковий ракетний комплекс: особливості та характеристики.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 20 лютого, прибув до Києва з неоголошеним візитом. У ході візиту до України президент США анонсував новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. До нього увійдуть боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Юрій Ігнат у ТСН пояснив про підступність російських ракет "Кинджал" та "Ха", які летять по Україні

Читайте також: