Ракети для Patriot можуть закінчитися в найближчі тижні: експерти попереджають про страшні наслідки

Україні вистачить запасів ракет для ЗРК Patriot лише на один-два тижні / © portal.lviv.ua

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Після масштабного ракетного удару Росії по Києву, який стався напередодні, українська армія завдала удару у відповідь по авіабазі Борисоглібськ у Воронезькій області РФ. За інформацією Києва, там базуються російські винищувачі Су-34, Су-35С та Су-30СМ. Однак, попри дії у відповідь, військові експерти сумніваються, що Україна зможе довго відбивати російські атаки, якщо США не відновлять постачання критично важливих ракет для ППО.

Про це пише Bild.

Критична ситуація з постачанням зброї

Військовий аналітик Карло Масала з Університету Бундесверу в Мюнхені у розмові з BILD висловив серйозне занепокоєння з цього приводу.

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«Усі системи озброєння є критично важливими постачаннями для української оборони. Запасів зброї вистачить до кінця літа, після чого ситуація стане критичною,» — заявив він.

Експерт додав, що такий небезпечний розрив у постачаннях та запасах може виникнути, «якщо Європа не спробує його якось заповнити».

На думку експертів, призупинення постачання ракет Patriot, про яке повідомила адміністрація Трампа, взагалі ставить Київ під загрозу руйнування.

Виснаження запасів ракет ППО

Ще один військовий експерт Томас Тайнер вважає, що запасу боєприпасів для систем HIMARS в Україні може вистачити до вересня, але лише за умови економного використання. Однак ситуація з ракетами PAC-3 Patriot значно критичніша: вони можуть закінчитися за один-два тижні, якщо Росія збільшить кількість пусків балістичних ракет.

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«Без ракет Patriot російські балістичні та крилаті ракети прорвуться. Причому кожна ракета доставляє в десять разів більше вибухівки до своєї цілі, ніж безпілотник „Шахед“», — попередив про страшні наслідки Тайнер.

Отже експерти підкреслюють гостру необхідність безперервних постачань засобів протиповітряної оборони для України.

Нагадаємо, Росія збільшує кількість атак дронами. Навіть найсучасніші перехоплювачі не можуть повністю захистити міста — через технічні й логістичні обмеження.