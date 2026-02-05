Ракети "Фламінго" вразили полігон запуску "Орешніка" в РФ: з'явилися ефектні кадри

Український «Фламінго» вдарив по полігону запуску «Орешніка»

Сили оборони України завдали серії ударів по полігону «Капустин Яр» на території Росії, звідки окупанти запускали ракети «Орешнік» по українських позиціях.

«Протягом січня 2026 року Сили оборони України виконали серію успішних ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону „Капустін Яр“ в Астраханській області, РФ», — йдеться у повідомленні Генштабу.

За даними військових, серію ударів здійснили за допомогою ударних засобів дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема, FP-5 Фламінго.

Як зазначили у Генштабі, за наявною інформацією, на території полігону частина будівель отримала ушкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, а частина особового складу евакуювали з території.

Тим часом у Мережі опубліковано ймовірні кадри пусків ракет «Фламінго», частина з яких влучила по полігону «Капустин Яр».

Українські війська атакували полігон «Капустин Яр» - яскраве відео

Нагадаємо:

Уперше про успішне випробування «Фламінго» повідомив президент Володимир Зеленський у серпні 2025 року. Ракета здатна долати 3 000 кілометрів та приземлитися на відстані 14 метрів від цілі. FP-5 є однією з найбільших таких ракет у світі, яка здатна доправляти до 1 150 кг вантажу.

Про існування ракети «Фламінго» вперше стало відомо 17 серпня, коли український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з Associated Press, поділився її фотографією. Він зазначив, що сфотографував її у цеху однієї з провідних оборонних компаній Fire Point в Україні 14 серпня.

«Капустин Яр» — це ракетний військовий полігон Росії в північно-західній частині Астраханської області, майже на кордоні із Казахстаном. На полігоні випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і систем ППО.