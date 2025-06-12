Ракети КНДР відтепер можуть бити точніше: що в них змінили росіяни

Ракета КНДР / © Архів

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Є інформація про те, що КНДР значно поліпшила балістичні ракети КN-23, тепер вони здатні точніше бити. Річ у тім, що росіяни могли додати комплектацію ― і ці ракети стали такими, як «Іскандер».

Про це розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

За його словами, ракета КN-23 ― це фактично копія ракети «Іскандер». Багато північнокорейських фахівців свого часу навчались у Росії.

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«Звісно, росіяни знають, як правильно має бути все влаштовано. Перші ракети КN-23 мали дуже неякісну проводку та майже самопальні блоки керування. А зараз росіяни могли додати комплектацію ― і ці ракети стали такими, як „Іскандер“. Крім того, літати вони можуть на більшу дальність ― не 500, а майже 800 км», — зазначив він.

Криволап припускає, що росіяни поставили виробництво ракет на конвеєр та організували роботу у три зміни.

«Тобто сьогодні вони продовжують активно накопичувати ракети як основну зброю, яку будуть використовувати проти нас і загрожувати європейським країнам. Адже ракета, яка літає на 500 км, може досягти цілої низки міст Європи, а на 800 км ― ще далі», — завершив Криволап.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України вночі проти 10 червня росіяни завдали ударів двома балістичними північнокорейськими ракетами. Основний удар був спрямований на столицю України. Як акцентува речник МЗС України Георгій Тихий, сьогодні під атаками такого масштабу, під такими комбінованими повітряними атаками не перебуває жодна країна у світі.

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Також він додав, що українська ППО продемонструвала неймовірну ефективність, захистивши країну від такого масштабного удару, якого не зазнавала жодна інша держава у світі.

За даними ПС ЗСУ, балістика KN-23 летіла з Воронезької області.