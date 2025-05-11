- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
Ракети РФ готові до запуску за 30 секунд: полковник оцінив справність "Орешніка"
Йдеться не лише про мобільні системи, а й про стаціонарні ракетні дивізіони, розгорнуті в офіційних районах на території РФ.
Бойова готовність основних ракетних комплексів Росії перебуває на дуже високому рівні, і в разі наказу більшість з них здатні завдати удару впродовж десятків секунд.
Про це заявив полковник запасу Сергій Стельмах в ефірі телеканалу “Еспресо”.
“Якщо говорити про комплекси окремих стартів (ОСК), то готовність до пуску обчислюється буквально 30 секундами. Це дуже висока бойова готовність”, — наголосив він.
Стельмах уточнив, що йдеться не лише про мобільні системи, а й про стаціонарні ракетні дивізіони, розгорнуті в офіційних районах на території РФ.
“Що стосується ґрунтових ракетних комплексів — у них трохи менша бойова готовність, але технічний стан також дуже високий. Там регулярно проводяться перевірки, регламентні та сезонні техобслуговування”, — додав офіцер.
Окремо Стельмах прокоментував ситуацію з новітньою ракетою “Орешник”, яку Росія нібито використала для удару по Дніпру. За його словами, судити про її бойову ефективність складно.
“Це не цивільна ракета. Вона зберігалась у сховищах у Капустиному Яру, і для пуску її буквально “збирали з л*йна і палок”. Тож про технічний стан “Орешника” сказати складно, але решта систем на бойовому чергуванні — в повній готовності”, — зазначив полковник.
Раніше російські пропагандисти заявили про наказ Путіна щодо удару “Орешніком” по Києву як відповідь на потенційні атаки ЗСУ в Москві.
Своєю чергою аналітики назвали важливі передвісники можливого удару “Орешніком” по Києву.